Азаренко неожиданно уступила американке Паркс на теннисном турнире категории 1000 в Мадриде

Соперница в мировом рейтинге находится на 54-й позиции. И в туре пока звезд с неба не хватает. Казалось, что нашей 16-й ракетке мира удастся ее обыграть без особых проблем. Однако на деле все оказалось иначе. С первого сета именно американка играла первым номером. При этом отметим, было видно, что Азаренко мучает плохое самочувствие. Тем не менее она продолжила поединок. И во второй партии была очень близка к тому, чтобы перевести дуэль в третий сет. Однако на тай-брейке оппонентка все-таки дожала нашу спортсменку.