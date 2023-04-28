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Азаренко неожиданно уступила американке Паркс на теннисном турнире категории 1000 в Мадриде

28 апреля 2023 19:18
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Виктория Азаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире категории 1 000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска неожиданно уступила американке Алисии Паркс – 2:6, 6:7.  

Азаренко неожиданно уступила американке Паркс на теннисном турнире категории 1000 в Мадриде-1

Соперница в мировом рейтинге находится на 54-й позиции. И в туре пока звезд с неба не хватает. Казалось, что нашей 16-й ракетке мира удастся ее обыграть без особых проблем. Однако на деле все оказалось иначе. С первого сета именно американка играла первым номером. При этом отметим, было видно, что Азаренко мучает плохое самочувствие. Тем не менее она продолжила поединок. И во второй партии была очень близка к тому, чтобы перевести дуэль в третий сет. Однако на тай-брейке оппонентка все-таки дожала нашу спортсменку.  

Азаренко неожиданно уступила американке Паркс на теннисном турнире категории 1000 в Мадриде-4

Виктория продолжит борьбу на турнире в парном разряде с Беатрис Хадад-Майя из Бразилии. Накануне девушки обыграли одного из сильнейших тандемов в мире Кравчик/Схерс. Также сегодня, 28 апреля, в одиночном разряде матч против Марии Боузковой проводит Александра Саснович.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Алисия Паркс # Александра Саснович # Мария Боузкова # Фотофакт

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