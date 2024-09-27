Андрей Тихомиров лидирует в КХЛ по коэффициенту надёжности

Голкипер минского «Динамо» Андрей Тихомиров лидирует в Континентальной хоккейной лиге по коэффициенту надежности, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На первое место он вышел после вчерашней гостевой победы над «Куньлунем» – 3:1.

Страж ворот отразил 27 из 28 бросков в матче. Коэффициент надежности Андрея – «1» и «2» – и это первое место среди всех вратарей лиги. Процент отраженных бросков Тихомирова составляет 95,3 %, и по этому показателю он замыкает лучшую тройку. При этом Андрей провел меньше всего минут в рамке среди вратарей из ТОП-10. «Динамо» же ждет трехматчевая домашняя серия. 29 сентября на «Минск-Арене» «зубры» примут «Северсталь», а далее сыграют с «Адмиралом» и СКА 1 и 3 октября соответственно.