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Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1000 в Пекине

28 сентября 2024 11:39
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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1 000 в Пекине. Белоруска на этих соревнованиях посеяна под первым номером и начала борьбу со второго раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у второй ракетки мира значилась Мананчая Савангкаев из Таиланда, занимающая 187-е место планетарного топа. Первый сет прошел в довольно упорной борьбе, победительницей из которой вышла Соболенко – 6:4. А уже во второй партии преимущество всецело было на стороне белоруски и она не оставила шансов своей визави – 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Таким образом, Арина продлила свою победную серию до 13 матчей кряду. 

# Теннис

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