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«Ванкувер» Климовича уступил в спарринге «Сиэтлу»

28 сентября 2024 11:44
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В преддверии старта нового сезона НХЛ клубы продолжают тестировать своих игроков в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ванкувер» уступил «Сиэтлу» – 1:3. В составе «Кэнакс» поединок в четвертом звене провел и белорусский нападающий Данила Климович. Его айс-тайм составил 9 минут, а показатель полезности – 0.

А вот Андрей Лошко провел дебютный матч в хоккейной лиге Онтарио за команду «Ниагара Айс Догз» и помог своей дружине праздновать викторию. Была бита «Оттава-67» – 3:2. Отечественный нападающий оформил победную шайбу. Кроме того, на его счету ассист.

# Хоккей

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