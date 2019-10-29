«Соревнования меня очень порадовали». Белорусские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ с 20 медалями

Новости Беларуси. 20 наград и 8 национальных рекордов (один из них взрослый) – такой улов белорусских тяжелоатлетов на двух континентальных форумах – молодежном и юниорском. Соревнования завершились в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, соревнования являются рейтинговыми к Токио – 2020. Им присвоены статусы серебряного и золотого уровня. Уже на старте чемпионата открыла счет медалям наша Людмила Псыщаница. В весовой категории до 55 килограммов белоруска завоевала золото.

В последний соревновательный день 20-летний супертяж Эдуард Зезюлин обновил национальный рекорд в толчке и закрепился на второй позиции итогового протокола. Серебро также у Геннадия Лаптева. Порадовали и юниоры. Чемпионом Европы стал Андрей Орлёнок, а вот Игорь Лозко в своем весе стал вторым. Бронзовыми призёрами стали Сергей Шеренков и Константин Куровский. Ребята возвратились на родину, где их встречали представители федерации, родные и друзья.

Людмила Псыщаница, чемпионка Европы (U-23) по тяжелой атлетике:

Может быть, я смогла бы и больше, но так сложились обстоятельства, что там нужно было поднимать именно столько. Я довольна своим выступлением. В своем коронном упражнении я взяла серебро, но так надо было тактически. Ехали целенаправленно побеждать.

Эдуард Зезюлин, серебряный призер чемпионата Европы (U-23) по тяжелой атлетике:

Результатом доволен, поднял те же килограммы, что и на чемпионате мира. Это моя лучшая сумма на международных стартах. Будем готовиться дальше. Готовимся на ЧМ, который будет проходить в Москве. Никто не отменял подготовки к Олимпийским играм.

Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Всего 20 медалей: 17 – мужских, 3 – женских. Результат очень хороший. Эти соревнования меня очень порадовали.