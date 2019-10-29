«Соревнования меня очень порадовали». Белорусские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ с 20 медалями
Новости Беларуси. 20 наград и 8 национальных рекордов (один из них взрослый) – такой улов белорусских тяжелоатлетов на двух континентальных форумах – молодежном и юниорском. Соревнования завершились в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, соревнования являются рейтинговыми к Токио – 2020. Им присвоены статусы серебряного и золотого уровня. Уже на старте чемпионата открыла счет медалям наша Людмила Псыщаница. В весовой категории до 55 килограммов белоруска завоевала золото.
В последний соревновательный день 20-летний супертяж Эдуард Зезюлин обновил национальный рекорд в толчке и закрепился на второй позиции итогового протокола. Серебро также у Геннадия Лаптева.
Порадовали и юниоры. Чемпионом Европы стал Андрей Орлёнок, а вот Игорь Лозко в своем весе стал вторым. Бронзовыми призёрами стали Сергей Шеренков и Константин Куровский. Ребята возвратились на родину, где их встречали представители федерации, родные и друзья.
Людмила Псыщаница, чемпионка Европы (U-23) по тяжелой атлетике:
Может быть, я смогла бы и больше, но так сложились обстоятельства, что там нужно было поднимать именно столько. Я довольна своим выступлением. В своем коронном упражнении я взяла серебро, но так надо было тактически. Ехали целенаправленно побеждать.
Эдуард Зезюлин, серебряный призер чемпионата Европы (U-23) по тяжелой атлетике:
Результатом доволен, поднял те же килограммы, что и на чемпионате мира. Это моя лучшая сумма на международных стартах. Будем готовиться дальше. Готовимся на ЧМ, который будет проходить в Москве. Никто не отменял подготовки к Олимпийским играм.
Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Всего 20 медалей: 17 – мужских, 3 – женских. Результат очень хороший. Эти соревнования меня очень порадовали.
Сезон для ребят не завершен. С 1 по 5 ноября Гродно примет очередной рейтинговый турнир серебряного уровня «Александр Кап» на призы олимпийского чемпиона Александра Курловича. На помост выйдут все сильнейшие тяжелоатлеты страны.