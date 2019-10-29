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«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку

29 октября 2019 14:12
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Новости Беларуси. В Минске время большого велотрека. Старт новому олимпийскому сезону будет дан именно на столичном велотреке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку-1

В этом виде спорта наступает решающий момент в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впереди 6 этапов Кубка мира, на которых будет идти борьба за рейтинговые очки.

«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку-4

Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира в Минске:
Опыт у нас большой, постараемся сделать что-то лучше. Могу сказать, что сегодня мы, ну на 100 % никогда не бывает, но на 99 % готовы к проведению этого этапа Кубка мира. Он играет очень большую роль, потому что в отличие от предыдущих этапов, это последние 6 этапов, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры в Токио.

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Алексей Иванов # Фотофакт

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