«Станет первым шагом на пути к Олимпу». В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника

Новости Беларуси. Важный турнир для юных боксеров. В Минске стартовал международный турнир памяти Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в нем принимают юниоры – это ребята 15, 16 лет. Всего более 130 спортсменов. Кроме нашей команды, в ринге боксируют представители Украины, России, Израиля, Узбекистана, Польши и других государств.

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:

Знаете, когда турнир начинался, он начинался как турнир «Олимпийские надежды», ведь всегда олимпийские надежды мы ищем снизу. Вот для этих парней, которые сегодня будут боксировать на этих рингах, выступать на соревнованиях, занимать какие-то места, это станет первым шагом на пути к олимпийскому Олимпу.