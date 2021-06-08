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«Станет первым шагом на пути к Олимпу». В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника

08 июня 2021 16:48
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Новости Беларуси. Важный турнир для юных боксеров. В Минске стартовал международный турнир памяти Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Станет первым шагом на пути к Олимпу». В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника-1

Участие в нем принимают юниоры – это ребята 15, 16 лет. Всего более 130 спортсменов. Кроме нашей команды, в ринге боксируют представители Украины, России, Израиля, Узбекистана, Польши и других государств.

«Станет первым шагом на пути к Олимпу». В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника-4

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:
Знаете, когда турнир начинался, он начинался как турнир «Олимпийские надежды», ведь всегда олимпийские надежды мы ищем снизу. Вот для этих парней, которые сегодня будут боксировать на этих рингах, выступать на соревнованиях, занимать какие-то места, это станет первым шагом на пути к олимпийскому Олимпу.

«Станет первым шагом на пути к Олимпу». В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника-7

Для наших спортсменов этот старт является отборочными к чемпионату Европы – 2021, который пройдет в Грузии.

# Спортивные соревнования # Александр Ботвинник # Владимир Ботвинник # Фотофакт

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