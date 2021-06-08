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Ольга Говорцова с победы стартовала на Открытом чемпионате Хорватии

08 июня 2021 16:23
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Новости Беларуси. Сразу двое белорусских теннисистов выступали 8 июня на заграничных кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова с победы стартовала на Открытом чемпионате Хорватии-1

Ольга Говорцова с победы стартовала на Открытом чемпионате Хорватии. В дебютном матче наша спортсменка обыграла представительницу Швейцарии Лулу Радовчич – 6:3, 7:6.

А вот на кортах мужского турнира Stuttgart Open Илья Ивашко не смог выйти из квалификации. В матче за попадание в основную сетку белорус уступил австралийскому теннисисту Джеймсу Дакворту – 6:7, 6:3, 5:7.

# Теннис # Ольга Говорцова # Лулу Радовчич # Илья Ивашко # Джеймс Дакворт # Фотофакт

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