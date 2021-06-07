Белорусские гребцы выиграли пять медалей на Большой московской регате

Новости Беларуси. Белорусские академисты пробовали силы на Большой московской регате и весьма преуспели – пять раз они побывали на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе два золота, серебро и две бронзы. Самые быстрые секунды показали мужская парная четверка и мужская парная двойка. Второй финишировала женская парная четверка.