Белорусские гребцы выиграли пять медалей на Большой московской регате

Новости Беларуси. Белорусские академисты пробовали силы на Большой московской регате и весьма преуспели – пять раз они побывали на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские академисты пробовали силы на Большой московской регате и весьма преуспели – пять раз они побывали на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе два золота, серебро и две бронзы. Самые быстрые секунды показали мужская парная четверка и мужская парная двойка. Второй финишировала женская парная четверка.
На третью ступень пьедестала по итогам старта поднялись экипажи мужской двойки и Александра Киркович, которая выступала в заезде лодок легкого веса.
Турнир в столице России проводился в 60-й раз.