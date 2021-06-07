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Белорусские гребцы выиграли пять медалей на Большой московской регате

07 июня 2021 21:08
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Новости Беларуси. Белорусские академисты пробовали силы на Большой московской регате и весьма преуспели – пять раз они побывали на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы выиграли пять медалей на Большой московской регате-1

В активе два золота, серебро и две бронзы. Самые быстрые секунды показали мужская парная четверка и мужская парная двойка. Второй финишировала женская парная четверка.

Белорусские гребцы выиграли пять медалей на Большой московской регате-4

На третью ступень пьедестала по итогам старта поднялись экипажи мужской двойки и Александра Киркович, которая выступала в заезде лодок легкого веса.

Турнир в столице России проводился в 60-й раз.

# Гребля # Фотофакт

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