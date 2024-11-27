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Молодёжная женская сборная Беларуси по футболу на ЧЕ обыграла соперниц из Молдовы

27 ноября 2024 18:25
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Триумфальное начало! Молодежная женская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче квалификации чемпионата Европы – 2024/25 не оставила шансов соперницам из Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная женская сборная Беларуси по футболу на ЧЕ обыграла соперниц из Молдовы-1

Наши девушки 10 раз поразили ворота своих визави. Оппонентки, в свою очередь, не сумели подобрать ключи к обороне нашей команды. Более чем убедительная победа белорусок – 10:0. Весомый вклад в итоговую викторию внесла Анастасия Ковалева. Она отличилась 6 раз. Подопечные Владимира Шиндикова занимают первую строчку в своей группе. Следующий матч белоруски проведут 30-го ноября против сверстниц из Черногории.

# Футбол

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