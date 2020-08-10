Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках

Брестское «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет дома с «Астаной» (встреча пройдет в городе над Бугом 18 августа в отсутствии болельщиков). На следующей стадии победитель этого противостояния сойдется с валлийским «Коннах Куэй» или боснийским «Сараево».