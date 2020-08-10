Новости Беларуси. Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Брестское «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет дома с «Астаной» (встреча пройдет в городе над Бугом 18 августа в отсутствии болельщиков). На следующей стадии победитель этого противостояния сойдется с валлийским «Коннах Куэй» или боснийским «Сараево».
Также определены соперники солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. «Горняки» встретятся с соперниками из Молдовы, столичным футболистам будут противостоять поляки. Поединки белорусские команды проведут 27 августа дома, но без зрителей.