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Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках

10 августа 2020 19:37
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Новости Беларуси. Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках-1

Брестское «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет дома с «Астаной» (встреча пройдет в городе над Бугом 18 августа в отсутствии болельщиков). На следующей стадии победитель этого противостояния сойдется с валлийским «Коннах Куэй» или боснийским «Сараево».

Стали известны соперники белорусских клубов в еврокубках-4

Также определены соперники солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. «Горняки» встретятся с соперниками из Молдовы, столичным футболистам будут противостоять поляки. Поединки белорусские команды проведут 27 августа дома, но без зрителей.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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