Прямой эфир

Река Висла обмелела до рекордного уровня

08 августа 2026 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабная засуха в Европе докатилась до польской энергетики. Висла вслед за Дунаем и Рейном пополнила список усыхающих водных артерий региона. Рекордное обмеление главной реки Польши, чей водный покров едва достигает метра, вынудило две угольные электростанции остановить часть своей генерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Река Висла обмелела до рекордного уровня-2

Свыше гигаватта мощности выпало из энергосистемы. Варшава экстренно вводит чрезвычайные меры на энергетическом рынке, пытаясь предотвратить повсеместное обесточивание. Промышленное судоходство на Висле полностью парализовано. Где прежде проплывали баржи, теперь, по словам местных жителей, расхаживают рыбаки. 

Река Висла обмелела до рекордного уровня-4

Эдвард Газда, местный житель:
За свои 70 лет я никогда не видел, чтобы вода уходила так низко. Раньше она доходила до шеи, а сегодня по руслу можно пройти в шортах.

Река Висла обмелела до рекордного уровня-6

Павел Станишевский, гидролог Института метеорологии и водного хозяйства Польши:
Южная Польша страдает от экстремальной засухи. По данным властей, по стране объявлена 71 тревога в связи с низким уровнем воды. На 320 станциях мониторинга зафиксировано рекордное обмеление рек, причем на 30 из них показатели стали самыми низкими за всю историю наблюдений. Ситуация будет ухудшаться и может привести к коллапсу в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальной инфраструктуре. 

В сельском хозяйстве ситуация близка к катастрофической. Ягодные плантации и зерновые поля в центральных областях безвозвратно гибнут. Ущерб урожаю оценивается в 5% от прошлогодних показателей. Гидрологи предупреждают, что засуха будет только усиливаться. 

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения
08 августа 2026 12:00

В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения

Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом Доме
08 августа 2026 11:49

Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом Доме

В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год
08 августа 2026 08:03

В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год