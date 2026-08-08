Река Висла обмелела до рекордного уровня

Масштабная засуха в Европе докатилась до польской энергетики. Висла вслед за Дунаем и Рейном пополнила список усыхающих водных артерий региона. Рекордное обмеление главной реки Польши, чей водный покров едва достигает метра, вынудило две угольные электростанции остановить часть своей генерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше гигаватта мощности выпало из энергосистемы. Варшава экстренно вводит чрезвычайные меры на энергетическом рынке, пытаясь предотвратить повсеместное обесточивание. Промышленное судоходство на Висле полностью парализовано. Где прежде проплывали баржи, теперь, по словам местных жителей, расхаживают рыбаки.

Эдвард Газда, местный житель: За свои 70 лет я никогда не видел, чтобы вода уходила так низко. Раньше она доходила до шеи, а сегодня по руслу можно пройти в шортах.

Павел Станишевский, гидролог Института метеорологии и водного хозяйства Польши:

Южная Польша страдает от экстремальной засухи. По данным властей, по стране объявлена 71 тревога в связи с низким уровнем воды. На 320 станциях мониторинга зафиксировано рекордное обмеление рек, причем на 30 из них показатели стали самыми низкими за всю историю наблюдений. Ситуация будет ухудшаться и может привести к коллапсу в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальной инфраструктуре.

В сельском хозяйстве ситуация близка к катастрофической. Ягодные плантации и зерновые поля в центральных областях безвозвратно гибнут. Ущерб урожаю оценивается в 5% от прошлогодних показателей. Гидрологи предупреждают, что засуха будет только усиливаться.