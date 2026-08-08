Как получить права людям с инвалидностью? Вот что предлагает ДОСААФ

Расскажите о таком непростом творческом процессе. Как вы подстраиваетесь под каждого ученика, чтобы всем было комфортно?

О том, как организован процесс, какие сложности возникают и когда стартует новый проект, поговорили с гостьей студии «Нового утра» Екатериной Филипповой, заместителем директора – начальником автошколы СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ.

В Беларуси активно развивается доступное обучение вождению для людей с инвалидностью. В автошколе ДОСААФ уже занимаются слабослышащие. Теорию проводят с сурдопереводом, практику – с адаптацией под особенности. В планах запуск первой группы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Екатерина Филиппова, заместитель директора – начальник автошколы СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ:

Мы не считаем таких людей какими-то очень особенными. Наша задача – помочь им овладеть навыками управления автомобилем, стать более мобильными и улучшить качество жизни. У нас работают группы для лиц с нарушением слуха. В этих группах как лица, у которых совсем слух отсутствует, так и те, кто просто слышит плохо.

Для того чтобы попасть в такую группу, первое, что нужно сделать, это пройти водительскую комиссию, конечно же. В медицинской справке делается отметка о том, что слух отсутствует либо есть нарушение слуха. У нас работают обычный преподаватель и сурдопереводчик.

Что касается теоретических занятий, здесь нами отмечена тенденция, что таким людям нужно больше времени для усвоения именно теоретического материала. На практических занятиях мастера производственного обучения отмечают, что такие люди ездят даже лучше.

Есть мнение, когда один орган чувств отсутствует, другие берут на себя некоторые функции, чтобы компенсировать недостаток. И такие люди больше видят, больше информации для водителя, именно визуальной. Они лучше ощущают вибрацию на автомобиле с механической трансмиссией при движении в горку, при заезде на эстакаду. Поэтому тенденция такая, что практические занятия у них проходят лучше. И экзамен ГАИ они сдают практически лучше.