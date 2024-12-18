Хоккеисты «Динамо-Шинника» победой завершили дальневосточную выездную серию

Хоккеисты «Динамо-Шинника» матчем против «Амурских тигров» из Хабаровска завершили дальневосточную выездную серию, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни вышли вперед уже на 13-й секунде, отличился Илья Лахнов, а спустя четыре минуты белорусы преимущество удвоили усилиями Ильи Гречного. Во второй трети Матвей Шидловский еще раз поразил ворота соперников. А в заключительном отрезке коллективы по разу огорчили друг друга. В составе динамовцев шайбу в свой актив записал Арсений Чухраев. Как итог, уверенная победа «Динамо-Шинника» – 4:1.