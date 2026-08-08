Заплатит ли балтийская власть за русофобию?

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Даже простой талончик на проезд в транспорте за 5 копеек, когда просит русскоязычный человек у латыша, например, говорили: «Русской свинье даже талончика жалко».

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025):

Представляете, сегодня нашему обществу вице-мэр города говорит, что все, кто не являются условно там латышами, допустим, белорусами, – это обезьяны.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

Спорят, кто такие русские. Их надо шинковать, или их надо мариновать, или их надо жарить.