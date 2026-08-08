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Заплатит ли балтийская власть за русофобию? Анонс ток-шоу «Мнения»

08 августа 2026 15:19
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Заплатит ли балтийская власть за русофобию?

Заплатит ли балтийская власть за русофобию? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Даже простой талончик на проезд в транспорте за 5 копеек, когда просит русскоязычный человек у латыша, например, говорили: «Русской свинье даже талончика жалко».

Заплатит ли балтийская власть за русофобию? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025):
Представляете, сегодня нашему обществу вице-мэр города говорит, что все, кто не являются условно там латышами, допустим, белорусами, – это обезьяны.

Заплатит ли балтийская власть за русофобию? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:
Спорят, кто такие русские. Их надо шинковать, или их надо мариновать, или их надо жарить.

Заплатит ли балтийская власть за русофобию? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Антанас Кандротас, литовский политик, предприниматель:
Если не создать врага, тогда не подтвердить и не объяснить народу расходы на военную потребность.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 9 августа, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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