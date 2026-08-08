Депутаты закидали яйцами премьер-министра Косово

Кашу заварила депутат от партии «Альянс за будущее Косово» Тима Кадрияй. Как только премьер отошел от трибуны, она открыла по нему прицельный огонь.

Заседание парламента Косово превратилось в кулинарное шоу с элементами уличного боя. Премьер-министр Альбин Кутию вместо серьезных политических дебатов получил порцию сырых яиц от оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценив масштабы гастрономической катастрофы, однопартийцы-депутаты вызвали охрану, пытаясь спасти костюм премьера. Заседание пришлось прервать. Спор возник из-за того, что победившая партия не может сформировать правительство без оппозиции.

Оппоненты требуют за свою помощь кресло президента страны, устроив политический тупик. По закону крайний срок для формирования коалиции истек сегодня. Если стороны так и не договорятся, республику ждут очередные досрочные выборы.