Как правильно выбрать идеальный арбуз – рассказываем

Выбор идеального арбуза или дыни – настоящий квест, где каждый покупатель превращается в детектива и агронома. В разгар сезона мы ходим вокруг этих полосатых и желтых гигантов, постукиваем, прислушиваемся к звукам, будто пытаемся расшифровать секретное послание. И ведь у каждого свой метод.

Арбуз – это ягода, которая не дозревает после того, как ее сорвали с грядки. Поэтому ваша задача – найти ту самую, которая успела набрать сладость под солнцем.