Как правильно выбрать идеальный арбуз – рассказываем
Выбор идеального арбуза или дыни – настоящий квест, где каждый покупатель превращается в детектива и агронома. В разгар сезона мы ходим вокруг этих полосатых и желтых гигантов, постукиваем, прислушиваемся к звукам, будто пытаемся расшифровать секретное послание. И ведь у каждого свой метод.
Арбуз – это ягода, которая не дозревает после того, как ее сорвали с грядки. Поэтому ваша задача – найти ту самую, которая успела набрать сладость под солнцем.
Хачатур Манукян, продавец:
Самое главное, сперва нужно душой выбрать. Как я выбираю. Самое главное, чтобы он был звонким. Не сильно звонким и не тупым. Сухой хвостик или зеленый – это не имеет значения. И сухой хвостик бывает хороший, и зеленый. Зеленый означает свежий урожай. Желтое пятнышко означает, что хорошо. Если бывает желтое пятнышко, это сладкий арбуз будет.
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