В Березовском районе проходит традиционный турнир по сенокошению

В этом состязании с аграрным акцентом – все вручную. «Споровские сенокосы» собрали лучших мастеров косы со всей Беларуси. Турнир в Березовском районе объединяет народные традиции и заботу о природе. Каждому конкурсанту выделили свою делянку на территории местного заказника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь ценится скорость, ловкость и сноровка. Но главная цель не медали. Выкашивание болот необходимо вертлявой камышовке – редчайшей птице Европы. Так для нее создают естественную среду обитания. Почти 30 участников приехали командами и семейными подрядами. У многих навыки из деревенского детства, а инструмент достался еще от деда. Скорость важна, но качество – превыше всего. За ошибки начисляют штрафные баллы. Победу отдадут тому, кто скосит участок ровнее и аккуратнее всех.

Виктор Москалев, участник турнира «Споровские сенокосы» (Витебская область):

Участвуем не в первый раз, то есть ранее тоже ездили, но последних три года мы сюда не ездили. Вот в этом году мы решили посетить «Споровские сенокосы». Готовились со вчерашнего вечера нормально. Залог хорошей подготовки, физической и моральной – главное, идем вперед и побеждаем.

Диана Мацукевич, главный судья турнира «Споровские сенокосы»:

Основные критерии – это ширина и высота покоса. Ширина у одного участника полтора и у второго полтора. В командном зачете получается три метра, а высота 7,5 сантиметров. Мы будем замерять и смотреть по качеству.

К слову, в Год белорусской женщины наравне с мужчинами за косы взялись активистки Белорусского союза женщин и партии «Белая Русь». Без лишних слов они доказали: нашим соотечественницам по плечу любые задачи. Можно успешно строить карьеру и вести за собой, но главное – сохранять живую связь со своими корнями и народными традициями. Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Я выросла в деревне, еще в детстве держала косу в руках. Я видела, как в 4 утра вставал мой дед, косил траву, и я вместе с ним следом шла делать то же самое. Ну, конечно, как умела, этому тоже надо научиться. Но самое главное, ведь косить – это одно, а второе – это твое отношение к труду.