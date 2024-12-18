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«Нёман» уверенно обыграл «Динамо» из Молодечно в матче белорусской хоккейной экстралиги

18 декабря 2024 12:11
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Центральным матчем 31-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги стал поединок в Молодечно, где местное «Динамо» принимало гродненский «Неман», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Нёман» уверенно обыграл «Динамо» из Молодечно в матче белорусской хоккейной экстралиги-1

Гости поразили чужие ворота дважды в стартовой трети и еще три раза в начале второго периода. В заключительном отрезке на две шайбы в исполнении хозяев подопечные Летова ответили еще раз. Как итог, уверенная победа «Немана» – 6:2, дубль за гостей оформил Герман Поддубный. Этот успех стал для гродненского клуба 13-м подряд, а молодечненцы, которые совсем недавно возглавляли турнирную таблицу, продлили серию поражений до пяти.

# Хоккей Беларуси

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