«Нёман» уверенно обыграл «Динамо» из Молодечно в матче белорусской хоккейной экстралиги

Гости поразили чужие ворота дважды в стартовой трети и еще три раза в начале второго периода. В заключительном отрезке на две шайбы в исполнении хозяев подопечные Летова ответили еще раз. Как итог, уверенная победа «Немана» – 6:2, дубль за гостей оформил Герман Поддубный. Этот успех стал для гродненского клуба 13-м подряд, а молодечненцы, которые совсем недавно возглавляли турнирную таблицу, продлили серию поражений до пяти.