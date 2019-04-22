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Хоккей. Первое поражение на юниорском ЧМ–2019 в Швеции

22 апреля 2019 10:51
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После побед над чехами и финнами, наши парни проиграли сверстникам из Канады.

Хоккей. Первое поражение на юниорском ЧМ–2019 в Швеции-1

Североамериканцы были сильнее – 11:1. 22 апреля наша сборная проведет против швейцарцев заключительный матч группового этапа.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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