Хоккей. Первое поражение на юниорском ЧМ–2019 в Швеции

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После побед над чехами и финнами, наши парни проиграли сверстникам из Канады.
Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После побед над чехами и финнами, наши парни проиграли сверстникам из Канады.
Североамериканцы были сильнее – 11:1. 22 апреля наша сборная проведет против швейцарцев заключительный матч группового этапа.