Итоги матчей 4-го тура чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Накануне прошли три заключительных матча четвертого тура «Беларусбанк-высшей лиги–2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске «Энергетик-БГУ» принимал брестское «Динамо». Гости ударно начали, но не смогли реализовать ни один из многочисленных моментов. А вот студенты удачно сбили наступательный порыв брестчан голом. На 14-ой минуте цель поразил Юдчиц.

Кстати, отметим неуверенную игру вратаря «Динамо» в этом эпизоде. Постепенно гости вновь перешли к активным атакующим действиям, но вплоть до второго тайма не могли поразить чужие ворота. Лишь на 60-ой минуте это наконец удалось Лаптеву. 1:1– счет до финального свистка уже не изменился.