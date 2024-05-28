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Футболисты «Гомеля» на выезде одержали победу над «Днепром» в матче ЧБ

28 мая 2024 11:30
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В заключительном матче 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Гомель» на выезде одержал победу над «Днепром» со счетом 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Гомеля» на выезде одержали победу над «Днепром» в матче ЧБ-1

На исходе матча в компенсированное время отличился Джуниор Эффаге. Он возглавил список лучших бомбардиров, имея в активе 7 мячей. В турнирной таблице поменялся лидер. В центральном матче футболисты «Торпедо-БелАЗ» выиграли со счетом 1:0 у брестского «Динамо» и поднялись на первое место. 11-й тур стартует в четверг, 30 мая.

# Футбол Беларуси

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