Белоруска Анна Петруцкая стала призёром первенства России по плаванию

Белоруска Анна Петруцкая стала призером первенства России по плаванию. Соревнования, собравшие почти тысячу спортсменов, проходит в Обнинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Петруцкая завоевала бронзу на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 31,29 секунды. В предварительном заплыве белоруска показала время 2 минуты 29,85 секунды, ровно на секунду улучшив свой же юношеский рекорд Беларуси. Еще одна белоруска Алиса Белая остановилась в шаге от пьедестала. Соревнования в Обнинске продлятся до 12 июля.