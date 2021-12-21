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Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»

21 декабря 2021 20:01
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Новости Беларуси. После небольшого перерыва возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. 21 декабря были сыграны три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»-1

Центральная игра вечера проходила в Гродно. «Неман» принимал «Металлург». Гости борются за лидерство в экстралиге, и им нужна была только победа. В конце первого периода хозяева вышли вперед. «Волки» пытались атаковать, но сравнять цифры на табло не удавалось. А во второй 20-минутке гродненцы удвоили отрыв и начали заключительную треть в ранге лидера.

22 декабря болельщиков ожидают очередные поединки в экстралиге. Кроме того, выездной матч в КХЛ проведет минское «Динамо». В соперниках будет «Йокерит».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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