«Минчанка-2» с третьего места вышла в финальный этап Молодежной волейбольной лиги России

«Минчанка-2» на минорной ноте завершила регулярный сезон Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее подопечных Ольги Пальчевской оказалось «Заречье-Одинцово-2». Хозяйки площадки отдали дебютный сет в больше-меньше 28:30, но затем первенствовали в оставшихся – 25:22, 25:20 и 26:24. В таблице белорусский клуб финишировал на третьем месте. Впереди лучшую шестерку ожидает двухкруговой турнир. Он пройдет вначале и в конце марта. Очки, набранные на первом этапе, сгорают.