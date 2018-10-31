Способ «перезагрузиться». Хоккеисты «Динамо-Минск» посетили с экскурсией МТЗ

Новости Беларуси. У хоккеистов минского «Динамо» после поражения от «Амура» в чемпионате КХЛ выдалась свободная минутка,сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. У хоккеистов минского «Динамо» после поражения от «Амура» в чемпионате КХЛ выдалась свободная минутка,сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И хоккеисты команды решили ее провести со своими поклонниками. Среди огромной армии болельщиков «зубров» значатся сотрудники Минского тракторного завода. Именно на экскурсию на одно из самых знаменитых предприятий нашей страны и отправилась вся минская дружина.
Началась программа в десять утра в музее МТЗ рассказом об истории завода. Затем работники тракторного продемонстрировали желанным гостям все прелести своего труда: начиная от шлифовки деталей и заканчивая закрытым литейным цехом.
Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Самое главное – делать правильные выводы и прибавлять в тех мелочах, в которых мы пока не прибавляем. Я бы не сказал, что где-то хуже, где-то хорошо. Каждую работу нужно уважать и ценить, везде по-своему тяжело. Поэтому я с уважением отношусь к этим людям, они делают большое дело для страны.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
МТЗ является одним из наших спонсоров, поэтому идея была такая: прийти, пообщаться с коллективом, увидеть тяжелый физический труд людей, которые с утра до вечера трудятся на благо нашего государства, потом идут и переживают, болеют за хоккейный клуб «Динамо». Мы не принимаем быстрых эмоциональных решений, поэтому, пока идет процесс изучения глубоких проблемных вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время.
Напомним, что уже 1 ноября бело-синие встретятся с китайским «Куньлунем». Поединок пройдет на «Минск-Арене». Будем надеяться, что экскурсия на МТЗ позволит «перезагрузиться» «зубрам» и череда неудач, которые преследуют клуб, закончится.