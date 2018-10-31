Способ «перезагрузиться». Хоккеисты «Динамо-Минск» посетили с экскурсией МТЗ

Новости Беларуси. У хоккеистов минского «Динамо» после поражения от «Амура» в чемпионате КХЛ выдалась свободная минутка,сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И хоккеисты команды решили ее провести со своими поклонниками. Среди огромной армии болельщиков «зубров» значатся сотрудники Минского тракторного завода. Именно на экскурсию на одно из самых знаменитых предприятий нашей страны и отправилась вся минская дружина. Началась программа в десять утра в музее МТЗ рассказом об истории завода. Затем работники тракторного продемонстрировали желанным гостям все прелести своего труда: начиная от шлифовки деталей и заканчивая закрытым литейным цехом.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Самое главное – делать правильные выводы и прибавлять в тех мелочах, в которых мы пока не прибавляем. Я бы не сказал, что где-то хуже, где-то хорошо. Каждую работу нужно уважать и ценить, везде по-своему тяжело. Поэтому я с уважением отношусь к этим людям, они делают большое дело для страны.