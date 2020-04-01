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«Спортсмены изголодались. Потому что им нужно показать свой результат». Богданович о предстоящем студенческом ЧМ

01 апреля 2020 17:44
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Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Что будет с ЧМ по неолимпийским видам гребли? Мнение Довгалёнка

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
На этот год, ещё пока на сегодняшний день, у нас планируется вместе с FISU чемпионат мира по студентам. Дай Бог, чтобы он был. Потому что это будут, наверное, единственные соревнования, которые будут проведены по этому виду спорта. И я думаю, что он будет очень актуален и интересен, потому что спортсмены изголодались. Потому что им нужно показать свой результат, где-то сделать срез того, к чему они шли.

«Спортсмены изголодались. Потому что им нужно показать свой результат». Богданович о предстоящем студенческом ЧМ-1

                                

# Олимпиада 2020 # Александр Богданович

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