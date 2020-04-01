Что будет с ЧМ по неолимпийским видам гребли? Мнение Довгалёнка

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Спортсмены изголодались. Потому что им нужно показать свой результат». Богданович о предстоящем студенческом ЧМ

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Допустим, берём греблю. В этом году впервые должен был проходить чемпионат мира по неолимпийским дисциплинам, только по неолимпийским. А получается, что в связи с тем, что произошло смещение, я думаю, что международные федерации сейчас будут предлагать национальным федерациям проголосовать и какие-то новшества ввести впервые тоже. И тот же самый чемпионат – они тоже понимают: два раза на пик формы не выйдешь. И я думаю, что они его либо будут смещать, либо будут предлагать провести, допустим, с более длинным сроком от Олимпиады.