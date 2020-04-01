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Богданович: «Дарья Домрачева – сначала не было результата, а потом – бах! Пришло её время, и она сделала то, что должна была»

01 апреля 2020 17:39
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Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Не будем забывать, что такое спорт. Спорт – это постоянное движение. Постоянно меняются люди, и, как всегда я говорил, у каждого спортсмена есть время, когда он занимает свои определённые места и пьедестал в определённое время, потому что созрел психологически, физически организм готов. Ведь мы много примеров видим. Даже наша героиня Республики Беларусь Дарья Домрачева – сначала не было результата, а потом – бах! Пришло её время, и она сделала то, что она должна была. Поэтому так же и здесь – молодые придут, обстреляются, наберутся опыта и выстрелят.

Богданович: «Дарья Домрачева – сначала не было результата, а потом – бах! Пришло её время, и она сделала то, что должна была» -1

# Олимпиада 2020 # Александр Богданович

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