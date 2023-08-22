Спортсмены БФСО «Динамо» завоевали на II Играх стран СНГ 59 наград, из них 14 – золотые

Новости Беларуси. Слова благодарности и поздравления получили динамовцы за успешное выступление на II Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На празднике побывала Юлия Силипицкая.

Небольшой конференц-зал в самом сердце спортивного Минска на стадионе «Динамо» по-особому торжественен. Это и понятно! Представители спортивного общества «Динамо» ярко отметились на завершившихся II Играх стран СНГ – 59 медалей, 14 – наивысшей пробы. Динамовцы выступали в 12 видах спорта.

Самым титулованным оказался молодой Иван Казак, который смог стать трехкратным победителем Игр в пулевой стрельбе. Сперва было золото в смешанной паре, после личный зачет, а в завершении наивысший пьедестал в командных состязаниях из пневматического пистолета. Можно сказать, что Ване помогают гены, ведь его папа – титулованный стрелок-олимпиец, чемпион Европы среди юниоров, стрелял по движущимся мишеням. Но у парня всегда есть свое мнение и своя четкая цель.

Иван Казак, трехкратный победитель II Игр стран СНГ (пулевая стрельба):

Всегда приятно побеждать. И, думаю, когда ты трудишься и все получается, это еще больше мотивирует. Сейчас мы готовимся к чемпионату Республики Беларусь. Думаю, пока цель – этот чемпионат. Я горд, что я динамовец, представляю школу. На слуху всегда команды.

Под знаменами «Динамо» тренируется и гомельчанка Арина Мартынова, олимпийская фамилия в стрельбе, но пока в женской борьбе еще не столь титулованная. В весе до 55 килограммов девушка смогла быть абсолютной. В финале она повергла вьетнамскую соперницу за считаные секунды.

Арина Мартынова, чемпионка мира (U20) победительница II Игр стран СНГ (женская борьба):

Вчера в Гомеле меня звали в «Динамо», в мой зал родной. Я приходила, меня поздравляли тренеры, фотографировались, плакаты повесили. А сегодня в Минск приехала, чествовали всех нас вместе, все спортсмены разных видов спорта. Я ощущаю гордость, что я в «Динамо». Мы большая, огромная семья.

«Динамо» – это одна большая семья, в которой тысячи братьев и сестер разных возрастов и поколений. Пока одни добывали славу на спортивных площадках белорусского мультифорума, другие во славу участников II Игр стран СНГ покоряли гору Эльбрус. Александр Богданович совершил третье восхождение и привез трофей – динамовский флаг.