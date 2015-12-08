Спортивный директор «БГК» Павел Башкин – о концепции развития клуба и перспективах в сезоне

Этот сезон удачно складывается для белорусских гандбольных клубов. Минский СКА пробился в групповую стадию кубка ЕГФ, а БГК имени Мешкова завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов и теперь готовится к играм плей-офф. Там команде Сергея Бебешко будет противостоять датский клуб «Скьерн». Матчи 1/16 финала пройдут в конце февраля – начале марта.

О концепции развития клуба и перспективах в этом сезоне рассказывает спортивный директор «БГК» Павел Башкин.

ЗАДАЧИ НА СЕЗОНЕ

Павел Башкин, спортивный директор «БГК»:

Задачи поставлены в начале сезона: выход в 1/8 Лиги чемпионов и победа в SEHA-Лиге. Идем пока без особых сбоев. Команда сыгрывается, это видно по последним играм. Команда растет, лучше понимает тренера, его задачи, установки.

РОЛЬ А. МЕШКОВА

Павел Башкин:

Александр Анатольевич Мешков. Это его детище, он делает все возможное и невозможное для клуба, для команды, не останавливается ни перед какими задачами, проблемами, всегда идет до конца. Его энтузиазм, его стремление, желание – это и есть тот фактор, почему БГК – лидер белорусского гандбола.

ШКОЛА

Павел Башкин:

Работает у нас школа, дети растут. Конечно, ставить амбициозные задачи и обыгрывать европейских грандов только белорусскими игроками, наверное, будет сложно. Посмотрите на европейские клубы. Каждый клуб – это сборная мира. Можно играть как «Загреб» долгое время только своими воспитанниками, но крепким середняком и не больше, наверное. Хотя очень хочется, есть такая мечта, чтобы в БГК играли белорусские, брестские гандболисты. В принципе, неплохие есть возраста. Мальчишкам желаем удачи, трудолюбия.

РАБОТА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Павел Башкин:

В этом году мы не просто проводим спортивные мероприятия, не только гандбол. Помимо этого выступает группа поддержки с оригинальными номерами, стараемся устраивать предматчевое шоу, световое. Есть фан-зона. В общем, главной фигурой всего действа является болельщик.