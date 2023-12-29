5 белорусов попали в символическую сборную 8-го тура гандбольной SEHA-лиги

Причем двое из них представляют столичный клуб СКА. Лучшими названы линейный Артем Сельвесюк и разыгрывающий Виктор Белявский. Сильнейшим левым полусредним признан Александр Шкуринский из «Мешков Бреста», на левый край отряжен Максим Красовский из Гомеля, а место в воротах занял Вадим Котов.