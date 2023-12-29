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5 белорусов попали в символическую сборную 8-го тура гандбольной SEHA-лиги

29 декабря 2023 15:13
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Гандбольная SEHA-лига собрала символическую сборную 8-го тура. Впервые тура попали сразу 5 белорусских исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 белорусов попали в символическую сборную 8-го тура гандбольной SEHA-лиги-1

Причем двое из них представляют столичный клуб СКА. Лучшими названы линейный Артем Сельвесюк и разыгрывающий Виктор Белявский. Сильнейшим левым полусредним признан Александр Шкуринский из «Мешков Бреста», на левый край отряжен Максим Красовский из Гомеля, а место в воротах занял Вадим Котов.

# Гандбол

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