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Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации теннисного турнира в Австралии

29 декабря 2023 15:13
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Новый теннисный сезон официально стартовал. В австралийском Брисбене начался международный турнир категории 500. Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации теннисного турнира в Австралии-1

В дебютном противостоянии белоруска в двух сетах прошла местную спортсменку Сион Мендес. Значительная разница в мировом рейтинге нашла явное выражение на корте. 90-я ракетка планеты уложилась в час с небольшим. Финальный результат – 6:1, 6:3. За выход в основу Саснович сразится с турчанкой Зейнеп Сонмез. Встреча состоится завтра, 30 декабря.

# Теннис # Александра Саснович

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