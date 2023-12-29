Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации теннисного турнира в Австралии

В дебютном противостоянии белоруска в двух сетах прошла местную спортсменку Сион Мендес. Значительная разница в мировом рейтинге нашла явное выражение на корте. 90-я ракетка планеты уложилась в час с небольшим. Финальный результат – 6:1, 6:3. За выход в основу Саснович сразится с турчанкой Зейнеп Сонмез. Встреча состоится завтра, 30 декабря.