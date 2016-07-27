Спортивные костюмы с вышыванкой появились в свободной продаже

Новости Беларуси. Экипировка белорусской сборной появилась в свободной продаже в магазинах страны. Костюмы можно носить как при занятии спортом, так и в повседневной жизни. Все изделия отлично комбинируются. Всё пошито исключительно из белорусских натуральных тканей.

В коллекции широко использованы национальные орнаменты и графические изображения белорусской символики. Спрос на такую экипировку есть. «Вышыванка» успела стать заметным трендом.

Юлия Латушкина, дизайнер:

«Вышыванка» – она в моде, собственно, уже не первый год. Эта тенденция прослеживается на протяжении полутора-двух лет. То есть она постепенно входит в нашу жизнь: сначала на полиграфии, потом на пакетах, потом на майках.

Светлана Кахро, начальник управления организации торговли главного управления отраслевого развития и коммуникации концерна «Беллегпром»:

Мы посмотрели на другие страны. Так же, как и Россия гордится тем, что каждый может купить. Мы ничуть не хуже! У нас продукция замечательная, очень хорошего качества. Поэтому я считаю, что это хорошо: каждый человек может приобщиться к этой теме, под себя заказать, пойти и купить то, что ему нравится.

Олимпийскую форму в ближайшее время можно будет купить и через интернет. К примеру, парадный костюм изготовят по индивидуальному заказу. Разработчики рассчитывают, что экипировка станет узнаваемым брендом в спортивном сообществе, а также появится в гардеробе многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Нам интересно, чтобы все от этого процесса получили огромное удовольствие, вне зависимости от того, как они эту форму будут использовать. Хотя мы настроены на то, чтобы в период массового «боления» в ней ходили, её носили. А потом точно так же приобщались к здоровому образу жизни, спорту. Поверьте, когда надеваешь такой качественный спортивный костюм, хочется самому какую-то активность проявлять.