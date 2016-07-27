БАТЭ обыграл «Дандолк» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Точный удар Михаила Гордейчука принёс борисовскому БАТЭ победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского «Дандолка».

Жёлто-синие владели преимуществом на протяжении почти всей игры, но до поры до времени их оппоненты успешно сдерживали натиск. И всё же на 70-й минуте хозяева наказали чемпиона Ирландии за нерасторопные действия вблизи своей штрафной. Александр Глеб успешно сыграл в отборе и переадресовал мяч Гордейчуку, который не промахнулся. К слову, для вернувшегося в БАТЭ Глеба эта игра стала юбилейной, сотой в еврокубках.

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