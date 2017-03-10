Спортивное скалолазание: Ловкость рук, высота, скорость, покорение вершин

Ловкость рук, высота, скорость и непреодолимое желание покорить очередную вершину. У спортивного скалолазания с каждым годом появляется всё больше и больше поклонников. Благодаря чему, этот вид спорта уже включили в программу Олимпийских игр. Впервые десятки спортсменов будут бороться за медали в 2020 году в Токио.

Выдающиеся покорители горных вершин и сложнейших трасс есть и в Беларуси.

Так, Владимир Адамович занимается скалолазанием вот уже 40 лет. Альпы, Карпаты, Каскасу и Памир. На своём веку Владимир повидал множество крутых гор. Он становился лучшим из лучших даже после 40. И уже сегодня с ностальгией вспоминает как всё начиналось.

Уже в советском союзе скалолазание оформилось в новый вид спорта, отличный от алпинизма и более безопасный.

Настоящие горные вершины покоряли лишь профессионалы, хотя даже им, порой, приходилось сталкиваться с коварностью тяжёлых трасс.

Тяжёлая травма на несколько лет отадлила Владимира Адамовича от любимого дела, лишь поддержка друзей и сила духа помогли ему вновь войти в спортивную колею.

Семь лет назад он обошёл всех на кубке мира по скалолазанию среди паралимпийцев. И уже сегодня прививает любовь к этому виду спорта у детей.

Скалолазание – безопасный вид спорта и к тому же – очень продуктивный. Помимо того,что он отлично формирует фигуру, он ещё и развивает уверянность в себе и волевые качества. Помогает преодолевать страхи и тренерует.