ФК «Динамо-Брест» представил игровую форму на новый сезон

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Динамо-Брест» представил игровую форму на новый сезон. Первый матч амбициозному коллективу Владимира Журавля предстоит сыграть уже в это воскресенье – в четвертьфинале Кубка Беларуси они встретятся с динамовцами Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Презентация игровых комплектов прошла в виде дефиле-показа, по ходу которого футболистам помогали самые красивые девушки страны, в том числе мисс Беларусь-2016 Полина Бородачева. От клуба роль моделей приняли на себя Алексей Гаврилович, Адриан Аврамия, Вадим Побудей и вратарь Жереми Малерб. Последнему, кстати, к этому амплуа не привыкать – подобный опыт у него уже есть.

Всего было представлено четыре комплекта формы: вратарская, домашняя, гостевая, а также международная, рассчитанная на товарищеские матчи или, как знать, еврокубковые баталии.

Максим Краснобаев, коммерческий директор ФК «Динамо-Брест»:

Важна каждая деталь. И даже экипировка – это, по сути, комфорт для ребят, они себя ощущают чуточку лучше еще до игры. И то же самое психологическое превосходство над соперником. Оно уже может формироваться до игры. Я надеюсь, что и это в том числе поможет нам в достижении нужных целей в этом сезоне.