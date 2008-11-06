Спорт – это имидж страны, и БАТЭ, несмотря на проигрыш, - очень хорошая команда

Вот так Президент страны Александр Лукашенко отозвался о вчерашней игре наших футболистов.

Сегодня в ходе церемонии вручения госнаград работникам Борисовского завода автотракторного оборудования Глава государства попросил передать благодарность молодому тренеру БАТЭ и пожелал нашим спортсменам здоровья.

Президент Беларуси: «Сегодня подтекстом звучала тема футбола. Это имидж страны. Создали очень хорошую команду. Здоровье прежде всего. Если бы команда была посильнее и поздоровее, то результат был бы другим. Передайте мою благодарность молодому тренеру. Это лицо страны.»