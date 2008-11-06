После завершившегося накануне матча БАТЭ - «Зенит» постигровые нашествия не отпускали город почти целую ночь

Однако все эмоции фанаты обеих дружин, видимо выплеснули на стадионе.

Несмотря на то, что во вчерашнем сражении борисовчане все же уступили, белорусские болельщики не только достойно приняли поражение, но даже проводили питерских фанатов на вокзал.

Сезонные страсти по ноябрьскому футболу разгорались на Октябрьской площади. Под глобальный голубой экран уже по традиционному наитию набежали открытые трибуны, но схватка оказалась закрытой для просмотра. Матч в центре города так и не показали. Причем, лояльнее всего к таким изменениям в программе отнеслись люди в сине-желтом... но не из фанатской гвардии БАТЭ.

Забыли про хлеб и переключились на зрелища фактически на всем столичном ресторанном поле. Большой футбол смотрели на экранах всех габаритов и каждую желтую карточку воспринимали как зеленый свет надежды.

Погода после игры была хоть и питерская, но горячо на улицах все-таки не стало. Фанаты и того, и другого корпуса провели красивую комбинацию и штрафной, в результате, никто не получил. Болельщики из города на Неве, не сворачивая на улицу Ленинградскую, двинулись на вокзал. Их спецвагоны уже стояли на рельсах, но только начальник состава знал, чего ему стоило успеть на свой же поезд со стадиона.

Провожали фанатов из Петербурга и россияне, и белорусы... Перед отъездом на некоторых окнах сине-белых даже прописались сине-желтые шарфики БАТЭ. И когда гудки фанатских дудок уже начал заглушать гудок тепловоза, некоторые болельщики даже расчувствовались.

Несмотря на то, что поезд перенесли на час ночи, болельщики и без камеры говорили, что уезжают со светлыми эмоциями. И это могло бы сойти за протокольную гостевую вежливость, если бы кто-то из «зенитчиков» в порыве чувств вдруг не дернул стоп-кран.