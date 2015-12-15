Олег Горунович: Сколько бы ни говорили, что Беларусь – спортивная нация, это все какой-то детский лепет

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный редактор Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович.

На той неделе поставили на пузу мы Лигу Европы, Лигу чемпионов. Два лучших клубных турнира Европы. Сейчас поговорим об этом, о выступлении в них БАТЭ и минского «Динамо», а также подведем итоги всего футбольного чемпионата страны. Что ты об этом думаешь, какие у тебя остались об этом воспоминания?

Олег Горунович:

Воспоминания остались позитивные. Прежде всего запомнилось выступление БАТЭ в Лиге чемпионов. Никогда мы не претендовали на выход из группы. И здесь до выхода не хватило буквально одного гола. Минское «Динамо» выступило не так ярко, но, опять-таки, вышло в группу Лиги Европы, что тоже здорово. А в чемпионате, к сожалению, интриги не получилось, чемпионат забудется, он вполне себе проходной. Но, с другой стороны, чемпионат запомнится только тогда, когда БАТЭ уступит свою корону, но в ближайшее время, мне кажется, этого не предвидится.

Групповые этапы еврокубков подошли к концу, и до весны любителям игры № 1 придется довольствоваться матчами внутренних чемпионатов. Увы, плей-офф обойдется без белорусских команд. И если минское «Динамо» лишилось шансов на лигоевропейский нокаут-раунд уже давно, то БАТЭ претендовал на попадание в топ-16 Лиги чемпионов до последнего.

Чтобы обеспечить себе выход в 1/8, борисовчанам кровь из носу нужно было обыгрывать на выезде итальянскую «Рому». Однако финальный свисток зафиксировал на табло «Стадио Олимпико» нули. Безголевая ничья с римлянами хоть и стала достойным завершением сезона, но не позволила подопечным Александра Ермаковича рассчитывать даже на третью позицию в группе «I».

И все же. Одна победа, две ничьих, 5 очков и более 17 миллионов евро призовых, которые, очевидно, лишними не будут. Результат минского «Динамо» в Лиге Европы оказался поскромнее: в заключительной встрече «бело-голубые» проиграли в гостях венскому «Рапиду» (1:2) и завершили групповую стадию лишь с одной викторией при пяти поражениях.

Олег, можно ли, действительно, считать выступление БАТЭ в этом сезоне удачным, как о том говорят все подряд? Все-таки последнее место в группе как было, так и осталось. И у минского «Динамо», кстати, тоже.

Олег Горунович:

А как его считать неудачным, если у БАТЭ наименьший бюджет в группе, и до последних секунд БАТЭ держал в ужасе «Рому»? Я думаю, что болельщики «Ромы» не просто бы освистали команду, если бы БАТЭ забил. Они бы все-таки заявились на базу и вмазали бы футболистам очень даже серьезно. Поэтому БАТЭ совершил подвиг. Исходя из тех денег, которые располагает команда, она показала максимальный результат. Исходя из подбора игроков, если сравнивать с «Байером», «Ромой», не говоря уже про «Барселону», никто и не рассчитывал, наверное, после жеребьевки на то, что БАТЭ будет до последнего претендовать на выход из группы.

На твой взгляд, за счет чего удалось так добавить по сравнению с прошлым сезоном, когда мы получали такие сочные оплеухи?

Олег Горунович:

Если говорить про яркость впечатлений, все познается в сравнении. И как раз в прошлом сезоне Борисов опустился на дно. И когда мы увидели, на что эта команда способна сейчас, почему она на это способна, тут можно много рассуждать: это и тренерская работа, и ребята, которые набрались опыта. Я думаю, здесь это два основных фактора, потому что в прошлом году все-таки БАТЭ был не самой опытной командой, было многовато ребят, которые имели только первый опыт выступления в групповой стадии Лиги чемпионов. Сейчас они пооббились, Ермакович, наверное, стал чуть поопытнее. И вот сейчас мы увидели, что БАТЭ способен на равных бодаться с грандами. Не просто с середнячками европейского футбола, а с топ-командами. С той же «Барселоной» БАТЭ смотрелся даже более достойно, чем «Рома». И не было такого ужаса, как в прошлом году от Донецка или от «Порто».

Что касается игроков команд, можно ли у БАТЭ и «Динамо» выделить каких-то героев, или же клубы играют как слаженный организм, механизм, и там нельзя выделить лидера?

Олег Горунович:

Скорее, они играют как слаженные организмы, но даже в организме, наверное, можно выделить какие-то наиболее важные органы, потому что если человек может жить без руки или без ноги, то без сердца или мозга ему уже гораздо сложнее. В БАТЭ, конечно, можно выделить Черника. Это такая печень, которая подчищает все злоупотребления. Стасевич, который своей классной игрой привносил какой-то креатив в атаку Борисова. И защитники борисовские. БАТЭ с поразительной точностью подписывает ребят из Сербии. Милунович, Младенович – это игроки, готовые к перепродаже. И БАТЭ наверняка на них заработает не один миллионно евро.

Что касается минского «Динамо», то там в плане результатов все было попечальнее. И выделять кого-то, наверное, не имеет смысла, потому что до подвига минчанам было очень далеко. Они ни на что не претендовали, они смотрелись блекло на фоне соперников, которые не годятся в подметки ни «Роме», ни «Барселоне». Поэтому в Минске как всегда можно выделить Гутора. Но вратарей когда выделяют? Когда все остальная команда играет так себе. Конечно, можно выделить Корзуна. Но Корзун больше мы выделяем за стадию квалификации, когда «Динамо» только пробивалось в групповую стадию Лиги Европы. Там были феноменальные забеги этого парня на последних секундах 120-минутного матча. Нормальный человек, наверное, рывок туда-обратно от своей штрафной к чужой и обратно, через два часа интенсивного бега просто помер. А Корзун, красавчик, выдержал, и теперь им интересуются украинцы: киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», якобы. Если он туда перейдет, то будет здорово.

Олег, ты так здорово сравнил игроков с некоторыми человеческими органами в БАТЭ. У меня такой вопрос: Александр Глеб что у БАТЭ?

Олег Горунович:

Наверное, это что-то такое должно быть не физиологически определимое. Это какой-то дух. Если у Саши Глеба вдруг есть настроение, то есть настроение у всей команды. Глеб – это такой дополнительный импульс для сильного организма, чтобы мобилизоваться.

То есть лидер?

Олег Горунович:

Все-таки он такой приятный бонус к лидерам, сверхлидер. Они или не лидер, или сверхлидер. Когда Глеб есть, это вдвойне здорово. Я так понимаю, у него не получается играть в полноги, он не может быть просто лидером – ему это неинтересно. Когда Глеб включается на полную, то это уже полноценный лидер и он более заметен, чем другие игроки. Но, к сожалению, не всегда так может включиться.

Ты считаешь ему нужно оставаться в БАТЭ, ведь ждет первая половина сезона, где играть придется неизвестно где, неизвестно с кем? Март-апрель, когда футболом вообще трудно назвать то, что происходит в чемпионате Беларуси. Как ему там быть?

Олег Горунович:

Я считаю, что ему надо уходить. На полгода пускай уходит в какой-нибудь клуб индийский, может быть, ему в Америке найдут контракт. Пускай едет зарабатывать деньги. Полгода он тут никому не нужен, пускай даже БАТЭ. БАТЭ без Глеба вполне себе спокойно справится с «Витебском», с «Нафтаном» и с другими командами.

Что нужно сделать для того, чтобы такая красота, как на церемонии «Звездный мяч», была и на наших стадионах во время матчей? Я имею в виду, чтобы зрители приходили и тоже были довольны.

Олег Горунович:

Мне кажется, такой глобальный вопрос. Но если на него отвечать, я бы начал все-таки с популяризации футбола. Один мой коллега любит из раза в раз повторять, что в Беларуси нет спортивной аудитории. То есть сколько бы ни говорили, что Беларусь – спортивная нация, это все какой-то детский лепет, это все выглядит натужно. Не являемся мы спортивной нацией. Я, хоть убей, не вижу людей, которые бы бегали по улицам. Когда выхожу вечером на турники позаниматься, я не вижу там людей, которые бы занимались также. И со стадионами то же самое. Недавно мы брали интервью у одной телеведущей. И она высказала одну интересную гипотезу. Она состоит в следующем: у нас утрачена культура походов на стадион. Она была утрачена после того, как поколение, которое ходила на футбол в 80-е, вдруг в 90-е из-за сложности жизни люди перестали сами ходить на стадионы и перестали водить своих детей на футбольные арены. Возможно, такой взгляд имеет право на жизнь, потому что почему-то людей сейчас не тянет на стадион.

Олег, в этом сезоне опять два наших клуба играли в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов. Можно говорить о некой тенденции? И как ты считаешь, способны ли минское «Динамо» и БАТЭ и в следующем сезоне подарить нам опять такую же осеннюю радость?

Олег Горунович:

Я бы исходил из того, что с нашими командами говорить о том, что попадут они в групповую стадию еврокубка или не попадут, очень сложно. БАТЭ всегда проходит квалификацию очень натужно, всегда Борисову крайне сложно. Минское «Динамо» – то же самое. Чтобы попасть в групповой раунд в этом году, минскому «Динамо» пришлось дважды прыгнуть выше головы и совершить два реальных подвига. Потому что их и «Ред Булл» «возил», грубо говоря, и «Зальцбург». Оба этих стыка были для минского «Динамо» на грани выживания. И минское «Динамо» только чудом вышло, потому что у соперников моментов было побольше.

У БАТЭ та же самая история. Каждый год мы видим, как Борисов натужно раскочегаривается и потихонечку преодолевает раунд за раундом. Мы сначала кривимся от того, как БАТЭ играет в чемпионате, незрелищно, неинтересно. Потом мы думаем, как они с такой игрой будут выступать в еврокубках. Точно в этот раз пролетят. А БАТЭ раз – и перекатывается. Как перекати-поле упирается в какой-то камень и переваливается через него. Если бы вы мне предложили достать 200 долларов и поставить на то, что БАТЭ в следующем сезоне выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы, я бы не рискнул. Я помню ту же Караганду. И мы можем вспомнить другие не менее сложные противостояния, когда БАТЭ проходил на тоненького.

И потому, что у нас спортивные журналисты получают не так много денег, судя по всему.

Олег Горунович:

В том числе.

Но проходил же, но играют же все равно и БАТЭ, и «Динамо». Почему только два? Может же к ним какой-то третий клуб присоединиться, который тоже будет играть?

Олег Горунович:

Мне кажется, не может.

Олег, а «Крумкачы»? Ты забыл про «Крумкачы».

Олег Горунович:

«Крумкачы» – это, конечно, все здорово, но есть такое подозрение, что они даже не заявятся в чемпионат Высшей лиги, не говоря уже про участие в еврокубках. А что касается двух команд, мне кажется, две команды – это потолок. Минское «Динамо» прыгает выше головы, БАТЭ совершает маленький подвиг, а у других нет ни ресурсов, ни комплектования под то, чтобы решать такие задачи. Мы видели, как жодинское «Торпедо» мучалось с албанским «Кукеси». Команда не самая выдающаяся что у них, что у нас. Но наша оказалась менее выдающейся, чем албанская. Мы видели, как солигорский «Шахтер» тоже мучался в еврокубках и играл против «Вольфсбурга». Эта команда только начинала свой сезон, она была немного растренирована. И даже с такой командой мы ничего не смогли поделать.