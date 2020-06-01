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«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков

01 июня 2020 07:33
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Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут 500 человек, которые уверены в своих силах.

Каждому было предложено выбрать подходящую дистанцию и время старта. По условиям марафона, бегуны должны будут опубликовать фото или скриншот результата пробежки, сделанного с помощью фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом «спасибоврачам».

«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков-1

Часть собранных средств будет направлена в качестве спонсорской помощи медикам. Участникам, выполнившим все условия, организаторы отправят медаль.

# Коронавирус # Фотофакт

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