«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков

Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут 500 человек, которые уверены в своих силах.

Каждому было предложено выбрать подходящую дистанцию и время старта. По условиям марафона, бегуны должны будут опубликовать фото или скриншот результата пробежки, сделанного с помощью фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом «спасибоврачам».