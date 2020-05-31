Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. 30 мая в Минске встречались «Динамо» и «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра получилась не слишком зрелищной, а ее исход решил один забитый мяч. На 50-й минуте его провёл форвард «Шахтера» Виталий Лисакович, для которого это уже пятый гол в чемпионате. 1:0 – в пользу гостей.

Солигорский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» – 12-е. При этом при новом главном тренере Леониде Кучуке «бело-голубые» потерпели уже третье поражение в шести турах.

Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Игра такая была хорошая, боевая, фактически равных соперников. Хотя есть гандикап, ну, ничего было. Будем стараться выравнивать игру, выравнивать положение турнирное – это наша проблема.





Юрий Вернидуб, главный тренер ФК «Шахтёр»:

Нам нужно продолжать свой ход, нужно было набирать по максимуму, потому что все команды набирают, не хотелось отставать. Что касается игры, то скажу, что равная игра. У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше, точно так же, единственно, провели хорошую атаку вот эту – Виталик убежал, забил хороший гол. Еще там были моменты, выбивали когда, а так, в принципе, равная игра.