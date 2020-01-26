«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Новости Беларуси. Белорусское современное пятиборье в последние пару лет сделало гигантский прыжок вперед. После того, как завершили карьеру Мелях и Прокопенко, был огромный провал. На всех крупных топ-турнирах мы в лучшем случае были в середине итоговых протоколов, а все чаще – ближе к его концу, сообщили в программе «Неделя спорта». Чего не скажешь о дне сегодняшнем. 2018 год – чемпионкой мира становится Анастасия Прокопенко. 2019-й – на вершине пьедестала мира другая белоруска Ольга Силкина. И это не считая медалей этапов кубка мира и других международных стартов. Лучшую пятиборку планеты застать в стране непросто, но мы улучили момент. К слову, Ольга Силкина была одной из участниц Кубка Беларуси. Еще раз – чемпионка мира участвует в Кубке страны. О карьере и ближайших планах, о победах и олимпийских мечтах выездное интервью «Недели спорта». Наталья Федорцова, СТВ:

До начала Олимпиады остается совсем немного времени, над чем сейчас работаете?

Ольга Силкина, действующая чемпионка мира по современному пятиборью:

Сейчас в приоритете ближайшие старты, пока что не смотрим на Олимпиаду. Подходим к ней постепенно. Пока что не строим никаких планов – еще рано. Наталья Федорцова:

Тем не менее, лично вы об Играх задумываетесь? Ольга Силкина:

Не хочу пока задумываться, я такой человек, что мне лучше этого не делать. Конечно, за месяц-два буду думать, но пока не вижу смысла о ней задумываться. Я стараюсь слушать и слышать только своего личного тренера Наталья Федорцова:

После чемпионата мира на вас стали возлагать много надежд, это как-то влияет? Ольга Силкина:

Даже не знаю. А кто так говорит? Наталья Федорцова:

Главный тренер сборной пару месяцев назад. Ольга Силкина:

Я стараюсь слушать и слышать только своего личного тренера. Может, до меня эта информация как-то не доходила. Здесь каждый сам за себя, но назвать это жесткой конкуренцией не могу Наталья Федорцова:

Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова, вы – три кита белорусского пятиборья. Конкурируете между собой? Ольга Силкина:

У нас не командный вид спорта, здесь каждый сам за себя. Естественно, какая-то борьба будет, каждый хочет победить и оказаться на пьедестале – это нормально. Но назвать это жесткой конкуренцией не могу. Наталья Федорцова:

Между собой взаимодействуете?

Ольга Силкина:

Не подумайте, у нас нет никаких ссор, хорошо общаемся. Наталья Федорцова:

С Ириной, наверное, лучше – все-таки из одного города. Ольга Силкина:

Как раз наоборот, с Ириной поменьше. Хоть мы и землячки, тренируемся на одной базе, но пересекаемся редко. Просто так получается, разное расписание. Наталья Федорцова:

Вы обе из Гомеля. Что там есть такого, что позволяет готовить пятиборцев? Ольга Силкина:

Все благодаря тренерам. У нас одна школа, все проходим через одних и тех же специалистов. Со всем этим тренерским штабом работаем до сих пор. Сейчас наибольший вклад в мою подготовку вносит Василий Адамович Гулевич. А с Ириной Просенцовой работает специалист, который раньше был моим тренером. У нас с главным тренером есть традиция: после завершения каждого вида он приносит кофе Наталья Федорцова:

Вас готовят личные тренеры, какая функция у хедкоуча сборной?

Ольга Силкина:

Он как талисман. А если серьезно – определяет, какой состав и на какие соревнования поедет. Но он тренер, к которому нужно прислушиваться, может подойти и сказать: «Не надо, подожди, отдохни». И ты понимаешь, что да, лучше его послушать, есть чуйка. Наталья Федорцова:

Перед чемпионатом мира что-то такое говорил? Ольга Силкина:

Нет, вроде ничего. Хотя у нас с ним есть традиция: после завершения каждого вида он приносит кофе. И перед комбинированным видом сказал, что сейчас бег – нельзя, потом принесет, когда выиграю. И тут я действительно беру золото. Нужно не подвести себя в этот год Наталья Федорцова:

Перед миром и сами говорили, что чувствуете – золото будет вашим. Сейчас есть какое-то предчувствие? Ольга Силкина:

Что касается Олимпиады – пока ничего. А вот по поводу ближайших стартов… Поставила цель не то чтобы доказать, что я чемпионка мира, это уже себе доказала. Нужно не подвести себя в этот год. Эта ответственность настраивает. Буду стараться на каждых соревнованиях.

Уже нет времени беречь себя Наталья Федорцова:

Хорошо выступать. Может, стоило бы поберечь себя? Ольга Силкина:

Возможно, но уже нет времени беречь себя. Наталья Федорцова:

Какая цель на предстоящий чемпионат мира? Ольга Силкина:

Пока тоже не задумывалась. На данный момент просто много тренируюсь, работаю. Наталья Федорцова:

Насколько много? Ольга Силкина:

Больше, чем до того, как стала чемпионкой мира. И у меня, и у тренера возросла нагрузка. Изменилось все. Ходят разговоры, что в пятиборье хотят изменить правила. Если так случится, то до следующей Олимпиады я не доживу Наталья Федорцова:

Кстати, после завоевания олимпийской лицензии вы сказали, что не уверены, что следующие Игры будут с вашим участием. Почему?

Ольга Силкина:

Ходят разговоры, что в пятиборье хотят изменить правила, причем очень глобально, вроде бы даже коня убрать. Если так случится, то до следующей Олимпиады я не доживу. Если перемен не будет, то попробую остаться до следующих Игр. Наталья Федорцова:

Я так понимаю, все эти метаморфозы с видами для того, чтобы добавить зрелищности. Ольга Силкина:

Как по мне, и так всего хватает для популяризации. На чемпионате мира было видно, что в нашем виде спорта хватает и болельщиков, и спортсменов. Стадион был заполнен людьми. В 2021 году будет домашний чемпионат мира, надеюсь, к этому времени правила не изменятся. К этим нововведениям всегда настороженно относишься, ведь тренируешься, нарабатываешь, а тут раз – и поменяли все. Но, к сожалению, в таких делах мнением спортсменов не интересуются. Наталья Федорцова:

В ноябре на олимпийском собрании Президент страны отметил достижения пятиборцев, обмолвившись, что это два комплекта наград в Токио. Получается, в вас не сомневаются даже на самом высоком уровне. Ответственность не давит? Ольга Силкина:

Услышать подобное от такого человека – думаю, это не давит. Наталья Федорцова:

Вообще у нас заведено требовать от спортсменов максимальных результатов. Наверное, это мешает кайфовать от соревнований. Ольга Силкина:

Да, но мы сами выбрали такую профессию. Когда выступаешь на таком уровне, идет сильное напряжение.

Пятиборье тоже достаточно красивое и воздушное. Пять прекрасных видов спорта в одном Наталья Федорцова:

Кстати, о «такой профессии»: почему пятиборье – не самый распиаренный вид спорта? Ольга Силкина:

Если он не распиаренный, это не значит, что он не самый хороший. Наталья Федорцова:

Обычно девочки в детстве хотят чего-то более воздушного и красивого. Ольга Силкина:

В принципе, пятиборье тоже достаточно красивое и воздушное. Пять прекрасных видов спорта в одном. Мне кажется, сейчас в пятиборье самые идеальные правила, которые были за всю историю Наталья Федорцова:

Бег и стрельба вместе. Как чувствуете себя в комбинированном виде? Ольга Силкина:

Мне кажется, сейчас в пятиборье самые идеальные правила, которые были за всю историю. Формат, когда ты не знаешь, какая лошадь тебе достанется, – это интересно Наталья Федорцова:

Самое сложное – это конкур, не проще ли было бы выступать со своей лошадью?

Ольга Силкина:

Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, формат, когда ты не знаешь, кто тебе достанется, – это интересно. Наталья Федорцова:

Но ведь это очень обидно, когда во всех видах идешь нормально, а потом все идет насмарку из-за лошади. Ольга Силкина:

Что я могу сказать? Везет сильнейшим. Наверное, это награда за предыдущие года, всегда были проблемы с конем, а тут хорошо проехалась Наталья Федорцова:

На знакомство с лошадью дают 15 минут, что можно успеть за это время? Ольга Силкина:

Попытаться понять ее. На самом деле, за это время мы успеваем понять, что с ней нужно сделать. Возьмем чемпионат мира: я ехала во втором гиде. У меня было преимущество, поскольку видела, как едут первые. Я посмотрела, как скачет моя лошадь. Она оказалась очень хорошей. Наверное, это награда за предыдущие года, всегда были проблемы с конем, а тут хорошо проехалась. В одном виде нет разнообразия Наталья Федорцова:

В пятиборье несколько видов, не было желания посвятить себя чему-то одному? Ольга Силкина:

Честно? Нет, потому что в одном виде нет разнообразия. В пятиборье каждый день посвящаешь разным дисциплинам. Тренировочный процесс построен так, что ежедневно занимаемся только бегом и плаванием. А стрельбу, коня и фехтование чередуем.

Тяжелее всего научится ездить на лошади. Хоть всю жизнь на ней езди, и все равно будет, что совершенствовать Наталья Федорцова:

Наверное, коня тяжелее всего отрабатывать из-за специфических условий? Ольга Силкина:

Ездим на сборы в страны, где с этих проблем никаких нет. Единственное, этот вид требует много времени, потому что тяжелее всего научится ездить на лошади. Хоть всю жизнь на ней езди, и все равно будет, что совершенствовать. Все знают, что я выхожу и колю в ногу, все ее защищают, но я все равно туда колю. Это моя коронка Наталья Федорцова:

В пятиборье пришли из плавания, но козырь фехтование. Как так получилось? Ольга Силкина:

Вот тут нужно говорить спасибо тренерам. Гомельская школа выделяется этим видом спорта. На всех соревнованиях гомельчане идут выше всех. Наталья Федорцова:

А соперников на фехтовании разбираете? Ольга Силкина:

Нет, в этом нет особого смысла. Например, все знают, что я выхожу и колю в ногу, все ее защищают, но я все равно туда колю. Это моя коронка. Бой идет минуту, действуешь, можно сказать, интуитивно. Занимаюсь пятиборьем лет десять, из них пять-семь очень боялась лошади Наталья Федорцова:

Из всех видов, представленных в пятиборье, от какого получаете наибольший кайф?

Ольга Силкина:

От коня. Занимаюсь пятиборьем лет десять, из них пять-семь очень боялась лошади. Это было чем-то сверхнереальным, не понимала, что с ним делать. А в последние три года полюбила. Бывает страшно, падаешь, но все равно. Наталья Федорцова:

Да, вот со стороны смотришь, как люди падают, и думаешь: неужели вы будете пробовать это снова? Ольга Силкина:

Может, это и выглядит страшно, но на самом деле не так. Как говорит мой тренер: «Будешь больше падать, быстрее научишься ездить». Так оно и происходит. Когда падаешь, страх проходит. Иногда очень больно, аж до слез, но потом все быстро проходит, забываешь и садишься обратно. Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слезы Наталья Федорцова:

А со стрельбой как? Знаю, любите стрелять из ПМ? Ольга Силкина:

Да, хотя от этого пистолета эмоции специфические. Когда первый раз из него выстрелила, были слезы. Первая мысль: хоть бы никогда не было войны, потому что это очень страшно.