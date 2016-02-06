Спартакиада среди работников администраций районов столицы и Мингорисполкома стартовала 6 февраля

Новости Беларуси. Ловкость, сила, быстрота, выносливость и командный дух. 6 февраля стартовала первая спартакиада среди работников администраций районов столицы и Мингорисполкома.

Всего 10 команд – более 200-т человек. Соревнуются по 7 видам спорта. Это и плавание, и футбол, бег, теннис, дартс и многое другое.

Отметим, в каждой дисциплине определяется тройка лучших — у них медали и кубки, звание же чемпионов получит лидер по итогам всех соревнований.

Интрига разрешится уже завтра, 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Где-то глава администрации капитан команды, а где-то замыкающий. Это говорит о том, что здесь нет такого, что начальник и его подчиненный. Здесь есть команда и командный дух.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Победа в спорте влечет за собой победы трудовые. Поэтому очень важно организовывать такие мероприятия.

Александр Крепак, глава администрации Московского района Минска:

Готовились к этим спартакиадам. Конечно, вспоминали те спортивные навыки, которые у кого-то были в школе, кто-то и в жизни занимается, активно уделяет внимание здоровому образу жизни.