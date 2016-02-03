ХК «Динамо-Минск» в очередном матче КХЛ в Челябинске уступил «Трактору» – 6:3

Новости России. Хоккеисты «Динамо» существенно ухудшили свои позиции в сражении за плей-офф КХЛ. 3 февраля в Челябинске «зубры» в упорной борьбе проиграли местному «Трактору» – 3:6.

А все начиналось для «бело-синих» неплохо. На первый перерыв они уходили лидерами благодаря шайбе Александра Павловича. В дальнейшем хозяева дважды вырывались вперед, но оба раза у минчан находились контраргументы в виде голов Мелешко и Эллисона. А вот на остальные три шайбы челябинцев подопечные Андрея Ковалева ответить, увы, не смогли. Как итог – отставание динамовцев от идущего восьмым в таблице Запада «Слована» увеличилось до семи очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».