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ХК «Динамо-Минск» в очередном матче КХЛ в Челябинске уступил «Трактору» – 6:3

03 февраля 2016 18:01
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Новости России. Хоккеисты «Динамо» существенно ухудшили свои позиции в сражении за плей-офф КХЛ. 3 февраля в Челябинске «зубры» в упорной борьбе проиграли местному «Трактору» – 3:6.

А все начиналось для «бело-синих» неплохо. На первый перерыв они уходили лидерами благодаря шайбе Александра Павловича. В дальнейшем хозяева дважды вырывались вперед, но оба раза у минчан находились контраргументы в виде голов Мелешко и Эллисона. А вот на остальные три шайбы челябинцев подопечные Андрея Ковалева ответить, увы, не смогли. Как итог – отставание динамовцев от идущего восьмым в таблице Запада «Слована» увеличилось до семи очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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