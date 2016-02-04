Как у белорусской команды проходят последние приготовления ко Вторым зимним юношеским играм

Новости Беларуси. Белорусская команда готовится к отъезду на юношеские зимние игры в норвежский Лиллехаммер. Восемь юношей и столько же девушек примут участие в соревнованиях по семи видам спорта. Впервые белорусы выступили самостоятельной командой на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994-м году, когда наши спортсмены завоевали две медали. Обладателями «серебра» стали биатлонистка Светлана Парамыгина и конькобежец Игорь Железовский. Теперь наши юные олимпийцы вновь отправятся в норвежский город, чтобы побороться за награды, но уже Вторых зимних юношеских игр.

Если конькобежец не на льду, ищи его крутящим педали. Велосипед после коньков — второй по важности спортивный снаряд стайера. Мышцы тренируются те же. А чтобы лететь по льду как ласточка, нужны сильные ноги. Евгения Воробьева — одна из тех, кто через несколько дней в Лиллехаммере будет отстаивать спортивную славу белорусского флага.

Конькобежцы тренируются по 5-6 часов в день. Один выходной в неделю, и то если не попадает на соревнования. Летом с базы под Минском едут на конькобежный стадион на велосипедах, чтобы разогреться перед льдом, и, конечно, тренажеры. Вопреки расхожему мнению, что спортсмены люди крайне суеверны, Анна Нифонтова в приметы не верит. А верит в хорошую физическую форму и тренировки. 16-летняя девушка ногами может поднять вес в несколько раз больше собственного.

Евгений Болгов две недели назад завоевал в Италии серебряную медаль. На льду стоит с 4-х лет. Надел коньки, взяв пример с родителей. Теперь продолжает традиции спортивной семьи. Все свое будущее связывает с большим спортом.

Евгений Болгов, член национальной сборной Республики Беларусь по конькобежному спорту:

Конечно, в первую очередь хочется достойно показать себя на этой Олимпиаде и впоследствии на многих других Олимпиадах.

За последние 5-6 лет, отмечает тренер, в этом виде произошел серьезный всплеск интереса со стороны молодежи. Если раньше к ответственным соревнованиям могли прийти 16 ребят, сегодня уже около 60. Причина — появилась достойная площадка для занятий — конькобежный стадион.

Виталий Роговцев, старший тренер юниорской сборной Республики Беларусь по конькобежному спорту:

Есть способные юниоры. И это не один, не два. У нас медалистами за последние два года стали 7 спортсменов, завоевавшие медали. Поэтому талантливые спортсмены есть. У нас задача — нам их сохранить, удержать и их талант развить, чтобы в дальнейшем мы могли конкурировать не только на юниорском уровне, но и на взрослом.

Беларусь в очередной раз для участия во второй юношеской Олимпиаде взяла максимальное число квот в конькобежном спорте — 4. Как и такие ведущие страны мира: от Нидерландов до Японии. Кстати, и Евгения Воробьева, и Евгений Болгов — не только в юниорской, но и одновременно в национальной сборной по конькобежному спорту. Это уже, считай, серьезная заявка на большое спортивное будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.