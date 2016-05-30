Новости Беларуси. Здоровый образ жизни, занятие спортом и любимое дело. Спартакиада сотрудников МВД и их семей прошла под Минском. Здесь у каждого была возможность не только помериться силами на спортивных состязаниях.

Всевозможные конкурсы и эстафеты, выставки и флеш-мобы дополнили праздник. Встречали здесь владельцев ретро-автомобилей и байкеров. Состоялись и показательные выступления кинологов.

Музыкальное настроение поддерживали артисты и аниматоры. Уникальную возможность отдохнуть вместе с семьей, пообщаться с коллегами по работе не упустили сотни работников ведомства.

По доброй традиции участие в празднике приняли представители общественного совета при Министерстве внутренних дел Беларуси, заслуженные мастера спорта и даже призеры Олимпиад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.