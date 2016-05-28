Александр Лукашенко о сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира: «Плюнули в душу народу»

Хоккей – больная тема. По следам только что прошедшего чемпионата мира-2016 на хоккейную тему остро высказался Президент Лукашенко во время вчерашней поездки в Пинск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, я не могу ничем вас порадовать, своим мнением. Оно у меня и у вас одинаковое по поводу нашей команды. Плюнули в душу народу. Вот можно сделать конкретные выводы. Такое настроение у всех. Сегодня на хоккейной площадке даже не борются, не сражаются. Сегодня на хоккейной площадке и в других видах спорта воюют. Если ты туда выходишь, ты должен драться до последнего. Мы этого не сделали. Мы отстали и очень серьезно в тактике, мышлении и, стыдно даже об этом говорить, физической подготовке. Надо все-таки перед спортсменами ставить задачу и требовать выполнения, а не смотреть спортсмену в рот. Даешь результат – играй, не даешь – до свидания, поезжай. И все остальное. Не было командного духа, глаза не горели. Как только почувствовали, что вообще их в страну не пустим, тогда они уже выиграли у французов и остались в этом высшем дивизионе.

Что касается государства, мы для них сделали все. Все, что они хотели, что просили, Федерация. Для них сделали все. Сейчас формируем основную динамовскую команду. Нам надо уделить особое внимание внутреннему чемпионату, чтобы здесь были хорошие игроки и команды играли на высоком уровне. Не надо уповать только на одно «Динамо», надо готовить своих спортсменов, выбирать крепких ребят, которые хотят играть и создавать им нормальные условия – уже 25 человек из тысяч можно найти, но надо этим заниматься. А это тренер. Поэтому внутренний чемпионат, тренерские кадры и жесткий подход к подготовке хоккеистов. Сначала – результат, потом – зарплата. Утром – стулья, вечером – деньги. Вот и все. Такой будет подход.