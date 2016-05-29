Стюарды вместо сотрудников милиции, штрафы и запреты на посещение стадионов: в Беларуси планируют ужесточить правила поведения фанатов

Новости Беларуси. На стадионе тоже случается всякое. Особенно, когда разгораются страсти. Министерство внутренних дел предлагает ряд инициатив для улучшения безопасности во время футбольных матчей. Конфликты между милиционерами и болельщиками часто вызывают широкий общественный резонанс. А правое поле здесь несколько размыто, говорят специалисты. Например, в законе могут появиться такие термины, как «болельщик», «волонтер» и «стюард». Последние наделяются правом проверять у граждан документы и досматривать личные вещи. Особо злостных футбольных хулиганов могут лишать права посещать матчи. Эти и другие инициативы сейчас открыты для общественной дискуссии. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ выслушивала разные стороны.

Одни болеют, другие играют, а третьи следят, чтобы мяч не вылетел за кромку правового поля. Здесь каждый охраняет свои ворота. Но пас мнений мы получим от всех сторон.

Первый тайм обсуждения начался с инициативы МВД Беларуси внести коррективы в законодательство, касаемо поведения фанатов и безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. Один из пунктов, предложенных для общественной дискуссии, – стоит ли запретить нарушителям со стажем на срок от 3-х месяцев до 3-х лет посещать матчи и соревнования.

Владимир Мачульский, руководитель белорусского клуба болельщиков футбольного клуба «Реал Мадрид»:

По-моему, и так довольно все ужесточено на данный момент. Поэтому есть ли смысл?

Владимир, болеющий за горячих испанцев, с холодными аргументами рассуждает о табу на посещение стадионов за неспортивное поведение фанатов. Он был бы «за», увидев четко прописанные условия: какие проступки «пойдут в зачет» и как правоохранители определят, что он, а не тот парень, на прошлом матче бегал на поле жать руку вратарю!

Владимир Мачульский, руководитель белорусского клуба болельщиков футбольного клуба «Реал Мадрид»:

Будут стоять люди с фотографиями и их высматривать? Как это представляется? Все зависит от того, что человек сделал. Если человек на стадионе, скажем, ругался матом, то запретить этому человеку футбол, потому что он на эмоциях ругался, тоже не правильно. В той же Европе вы увидите очень мало сотрудников милиции на стадионах, это, в основном, стюарды.

Стоит ли и нашей стране перенять практику, когда за порядком во время матча следят именно стюарды, то есть по сути гражданские лица, также вынесли на общественное обсуждение. И, кстати, в Борисове на эту тему не только дискутируют, но уже и «обкатывают» стюардов с нового сезона на реальных играх.

Сергей Якимович, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Борисовского РУВД:

Когда милиция стоит – это хорошо, но болельщики не любят, когда милиция задействована внутри чаши стадиона. Поэтому принято решение, что на стадионе задействуются стюарды и охраняют общественный порядок.

Присутствие стюардов не означает, что все сотрудники милиции вдруг разом встали и уехали – дежурят правоохранители так же, только не на самих трибунах, а поблизости. И, конечно, стюарды – это не мимо проходившие люди с улицы, их обучают, чтобы в случае нештатной ситуации они смогли адекватно отреагировать на излишне эмоциональных фанатов.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Все равно на нас будет возложена главенствующая и координирующая роль в обеспечении охраны общественного порядка. При этом больше внимания будет уделено прилегающей территории. В случае необходимости органы внутренних дел незамедлительно отреагируют на любые ситуации, которые будут возникать непосредственно в чаше стадиона.

Андрей Зыль, болельщик:

Наличие стюардов приводит к более позитивному восприятию футбола. Ты видишь человека, который в определенной степени заинтересован.

А сами они заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы, приходя на стадион всей семьей, оценивать голы и пенальти, а не кричалки, после которых Данила еще и спросит: «А что это за слово?» Поэтому и Андрей, и Александра хотели бы не столько усиления ответственности, сколько нелишнего напоминания фанатам, что спорт – прежде всего, мир, и никак иначе!

Александра Зыль, болельщик:

Каждый болельщик, каждый фанат болеет за свой клуб. И я против того, чтобы болеть против кого-то.

Недавний матч в Минске. Заметим, что так фанаты реагировали на команду соперников любимого клуба, когда тот начал бескомпромиссно проигрывать. И, по мнению самих футболистов, подобные случаи – гол в ворота противников усиления ответственности для фанатов, потерявших контроль над собой.

Андрей Федоренко, вратарь футбольного клуба «Крумкачы»:

Таким не место на стадионе. На футбол должны приходить люди поддерживать свою команду, а не преследовать какие-то свои цели.

В обсуждении аналогичных вопросов все любят уходить на перерыв, чтобы обратиться к мировому опыту. Так вот, в Шотландии агрессивного фаната могут отправить за решетку на срок до 5-ти лет, во Франции прийти на матч подшофе обойдется в 7,5 тысяч евро, а, к примеру, в Швейцарии буйного болельщика просто не выпустят из страны на выездную игру с участием любимого клуба.

Как будут вести себя болельщики, важно и на этом школьном стадионе, и в игре, которой еще расти и расти до правил Высшей лиги! Но иногда эмоции уходят в положение «вне игры» у обеих сторон: футбольный мир знает случаи, когда удары от спортсменов для болельщиков были вовсе не штрафными…

Конечно, это исключение. Как, к счастью, и белорусские фанаты, не умеющие контролировать себя на стадионах во время матчей. Таким мы, кстати, тоже предлагали высказаться, но те отказались сразу.

Впрочем, единого мнения здесь в любом случае не будет: одним выгодны послабления, другим – уверенность, что не окажутся с первыми в одном секторе. И пока в этих соревнованиях аргументов два мяча, можно сделать свой пас поближе к воротам соперника.