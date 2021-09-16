Два мяча за две минуты, автогол. Чем запомнится матч «Ливерпуля» и «Милана» в групповом этапе Лиги чемпионов

Красивый футбол, невероятные голы и напряжение до финального свистка. Таким запомнится второй игровой день первого группового этапа Лиги чемпионов. Из множества противостояний особняком стоит битва «Ливерпуля» и «Милана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Европейские гранды выдали настоящее шоу. На двоих соперники отличились пять раз. И хотя итальянский клуб забил больше, он все равно проиграл. Дело в автоголе. Это Томори срезал мяч в свои же ворота. Затем «Милан» забил уже сопернику. Причем сделал это дважды с интервалом в 110 секунд.

Таким образом, во многом нелогично, но итальянцы вышли вперед. Но последнее слово осталось за «Ливерпулем». Вначале Мохамед Салах сравнивает цифры на табло, а затем Джордан Хендерсон ставит эффектную точку, 3:2 – в пользу английского клуба.

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:

Мы начали невероятно хорошо. Играли в супер-супер футбол: интенсивный, но в то же время с умом. Были везде и ничего не давали сопернику до тех пор, пока они не забили. Но не было ощущения, что мы не сможем сделать камбэк. Было ясно, что надо немедленно вернуться к тому, с чего начали, и тогда, если честно, мы забили прекрасные голы. Оба были невероятными. Спасибо команде.

Из других результатов тура следует отметить разгромы, которые учинили «Манчестер Сити» и «Аякс» своим соперникам.